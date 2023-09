Il Collegio 8 | chi sono i 23 allievi ufficiali | fuori la figlia di un’ex Vippona

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 2 settembre 2023) Saranno in tutto 23 i nuoviche comporranno la classe de Il8, in onda su Rai2 dal prossimo 24 settembre in prima serata. Tra poche settimane, dunque, inizierà ufficialmente il nuovo viaggio con i giovani protagonisti alle prese con studio, prove, test e non solo. Il8: ecco chii... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.