Il cannabidiolo diventa sostanza stupefacente | la denuncia dei pazienti al ministro della Salute | Sarà difficile trovarlo | un regalo al

Divieto Cannabis, dal 22 settembre, in Italia, non più acquistabile nei punti vendita come canapa shop, erboristerie e tabaccai.Con un decreto del ministro alla Salute Orazio Schillaci, che sblocca un atto identico del predecessore Roberto Speranza congelato nel 2020, il Cbd diventa infatti una ... per somministrazione ad uso ...