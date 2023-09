Nella terza giornata del campionato inglese arriva anche la sua tripletta con cui il Manchester Cityil malcapitato Fulham .- Newcastle 3 - 1: De Zerbi è inarrestabile . Manchester ...Pomeriggio da sogno per ildi Roberto De Zerbi che, nella seconda giornata di Premier League ,per 1 - 4 i Wolves, dopo aver conseguito lo stesso risultato nella prima contro il Luton Town. In rete Mitoma, ...Ildi Roberto De Zerbiper 3 - 0 l'Arsenal all'Emirates Stadium e dà il colpo di grazia alla Premier League. Enciso, Undav ed Estupinan tramortiscono nella ripresa i Gunners, scivolati ...

Il Brighton travolge il Newcastle: tripletta di Evan Ferguson Calcio News 24

Il prossimo gioiello da più di 100 milioni di euro il Brighton l’ha già trovato. Non è Ansu Fati, arrivato in prestito dal Barcellona e presentato sul prato dell’Amex Stadium, ma Evan Ferguson, ...La sfida valevole per la terza giornata del campionato di Premier League è in programma alle ore 18.30.