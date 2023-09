Il Bologna rimonta il Cagliari e vince 2-1

(Di sabato 2 settembre 2023)(ITALPRESS) – Claudio Ranieri e il suoirretiscono per un'ora ilma i felsinei riescono a uscirne pareggiando il gol di Luvumbo con quello di Zirkzee, falliscono un rigore con Orsolini e allo scadere trovano il 2-1 col giovane Fabbian (2003), con la complicità di Radunovic, che fa esplodere il Dell'Ara. Una fiondata di Karlsson da 30 metri al 6? che timbra in pieno l'incrocio dei pali apre la sfida. Zirkzee è molto bravo nello stretto, apre un varco ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 21? Wieteska verticalizza, Beikema si perde Luvumbo che punta il portiere bolognese e, con un mancino perfetto, infila l'angolino opposto per il vantaggio sardo. Cala il gelo al Dall'Ara. Due miracoli di Radunovic (29?) su Karlsson e Zirkzee proteggono l'1-0 dei sardi, che chiudono bene ogni varco. Il primo tempo va così in ...

