I voli di Francesco e Giorgia | mescolando sacro e profano senza riserva 

(Di sabato 2 settembre 2023) Gli italiani e non solo loro staranno facendo, oggi che è sabato, il punto sulle attività del Paese nella prima settimana di ripresa delle attivitá, tutte e nessuna esclusa. C’è n’è per tutti i gusti e …disgusti: c’è solo l’imbarazzo della scelta.. Pour entrer, come dicono i cugini che stanno dopo il Frejus, giusto per rimanere ben ancorati alla realtà, l’ Italia, e il resto d’ Europa non è stato da meno, negli ultimi mesi, con l’ impennata di violenza e di inciviltà subiti, che ha fatto raggiungere loro picchi che, a memoria d’uomo, non ne trovano facilmente di simili. Per completezza di informazione, quelle espressioni umane nel resto del mondo sono già da tempo pane quotidiano. Non pertanto legittimano quella che fino a qualche tempo fa era la crème de la crème della specie più evoluta a adeguarsi. Proprio questa mattina, ai tani del Bar Centrale del villaggio, ...