FIRENZE - " Fammi vedere un'ultima prospettiva. No, non è rigore. Check completato, puoi continuare ". Al centro tecnico di Coverciano, nell'Aula Magna, riecheggia la conversazione in sala Var durante ...

I retroscena del rigore in Juve-Bologna: quali sono stati tutti gli errori Corriere dello Sport

A Coverciano il numero uno degli arbitri fa chiarezza sul contatto Iling-Ndoye: «Siamo tutti responsabili, però ci sono state anche scelte giuste» ...