I pentiti del tatuaggio

(Di sabato 2 settembre 2023) «Disegnarsi» il corpo a 20 o 30 anni, per amore o solo per moda, per poi ripensarci decenni dopo. Succede spesso, e non solo ai vip. Peccato che cancellare quei segni non sia a facile (oltre a essere piuttosto doloroso). Ecco le tecniche più innovative - e i tattoo più resistenti - secondo gli esperti. Attaccheresti adesivi su una Bentley»? È ciò che la Instagram star da 373 milioni di follower, Kim Kardashian, risponde a chi le chiede perché non abbia tatuaggi. Modestia a parte, non ha torto visto che le celebrità che hanno rimosso un «tattoo» in età più che adulta sono tante. Johnny Depp ha eliminato due lettere dal suo «Winona Forever», dedicato al suo primo amore Winona Ryder. Ora sulla spalla destra esibisce «Wino Fore-ver», ovvero «Ubriaco per sempre». Melanie Griffith non ha più «Antonio Banderas», suo ex consorte, circondato da un cuore sul braccio. È rimasto il cuore. Angelina ...