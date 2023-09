“I pazienti operati e curati dalle chirurghe guariscono meglio o muoiono dopo rispetto a quelli trattati da uomini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Le persone operate da chirurghi donne avrebbero meno probabilità di avere complicazioni e di aver bisogno di cure di follow-upa quelle operate da, secondo quanto emerge da due nuovi studi. Medici in Canada e Svezia hanno esaminato più di un milione di cartelle cliniche provenienti da due registri medici separati e hanno scoperto che iseguiti da chirurghi donne avevano risultati significativamente migliori con meno problemi nei mesi successivi all’operazione. I ricercatori stanno studiando le possibili ragioni delle differenze, ma i dati suggeriscono che i chirurghi donne tendano a operare più lentamente e potrebbero ottenere risultati migliori prendendosi un po’ di tempo in più in sala operatoria. Il dottor Christopher Wallis, che ha condotto uno degli studi presso l’ospedale Mount Sinai di Toronto, ha ...