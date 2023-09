I gorgs della Catalogna

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Avete mai sentito parlare di? In catalano, letteralmente, vuol dire pozzanghera. In realtà sono vere e proprie piscine naturali, oasi di pace e tranquillità, immerse in ambienti assolutamente incontaminati. Situati nell’entroterra catalano, iprendono vita dai torrenti che, lungo il loro percorso, creano cascate, gole e piccole piscine naturali, con acque cristalline dove potersi rinfrescare, trascorrere alcune ore al pomeriggio o al tramonto in totale relax, lontano dalle spiagge. Prima, però, di andare a visitare questi luoghi spettacolari, è bene tener presente che alcune delle località che ospitano irichiedono il pagamento di un’ecotassa, istituita per controllare i passaggi e, quindi, tutelare la sostenibilità dei luoghi. A voi alcuni deipiù belli...