Huawei rilascia l’aggiornamento di settembre 2023 | la EMUI 13 prende piede

Mate 60 Pro: Huawei conferma l'entità dei piani di rilascio del nuovo ... Notebookcheck.it

WhatsApp rilascia la nuova app per Mac! Ora con chiamate di gruppo fino a 32 utenti La Galassia Vortice M51 è il soggetto dell'ultima immagine del telescopio spaziale James Webb HUAWEI Mate 60 Pro è ...HUAWEI lancia il nuovo Mate 60 Pro con fotocamera tripla, chipset potenziato e la novità delle chiamate satellitari, ma per ora solo in Cina. Vedremo a breve se arriverà anche in Europa ...