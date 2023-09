Hoyolab | Il social network di Genshin Impact che non funziona come dovrebbe

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 2 settembre 2023) Negli ultimi tempi, il mondo deiè stato scosso da una controversia che riguarda, una piattaforma che aveva inizialmente promesso di essere un rifugio per gli appassionati di giochi e anime. Tuttavia, diverse preoccupazioni hanno gettato un’ombra sulla sua reputazione, portando molti a chiedersi se sia davvero un luogo accogliente e sicuro. Ecco alcune delle ragioni per cuiè stato criticato e perché alcuni lo evitano. Comportamento Offensivo degli Utenti Una delle lamentele più frequenti riguarda il comportamento degli utenti all’interno di. Molti utenti hanno segnalato commenti offensivi e insulti rivolti a chi condivide contenuti sulla piattaforma. Questo comportamento distruttivo crea un ambiente tossico che danneggia l’esperienza degli utenti e mette in ...