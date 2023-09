Highlights e gol Chelsea-Nottingham Forest 0-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023) Ildei gol e deglidi, match della quarta giornata di. Nonostante le spese folle sul mercato, la squadra di Pochettino continua a non convincere ma soprattutto a non vincere. A Stamford Bridge è infatti arrivata la seconda sconfitta stagionale contro il modesto, capace di conquistare i tre punti grazie al gol vittoria di Elanga. Sicuramente c’è anche un pizzico di sfortuna visto che ilha attaccato per gran parte del match e sprecato tante occasioni (specialmente con Jackson). Fatto sta che è arrivata una dolorosa sconfitta e la stagione stenta a decollare. SportFace.

... 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 12e subendone 14 . Sugli spalti attesi circa 5mila ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per la ...La FeralpiSalò ha conseguito 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte; ha segnato 4e ha subito 13 . ... Dopo il fischio finale glidella gara e l'evento integrale saranno a disposizione per ......dei singoli match sarà affiancata la possibilità di vivere in tempo reale tutte le partite del pomeriggio grazie alla 'Diretta' del sabato, per non perdere neanche un'azione di gioco....

Roma-Milan 1-2: video, gol e highlights Sky Sport

#Manchester City Fulham gol, #Manchester City Fulham highlights, #Manchester City Fulham highlights e gol, #Premier league, #Ream gol Manchester City Manchester City – Fulham 5-1 highlights e gol: la ...Set 2, 2023 #Chelsea Nottingham Forest, #Chelsea Nottingham Forest gol, #Chelsea Nottingham Forest highlights, #Chelsea Nottingham Forest highlights e gol, #Elanga gol Chelsea, #Premier league Chelsea ...