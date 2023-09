(Di sabato 2 settembre 2023) Il lungo elenco dei giocatori senza contratto: non mancano i grandi nomi in attesa dell'ultima grande chiamata della carriera

Prendiamo i portieri, ad esempio: sono ancora liberi De Gea , Kasper Schmeichel e. Il ... Con lui sono ancora a spasso l'ex Inter M'Vila ,(che non ha trovato la fortuna sperata a ...Prendiamo i portieri, ad esempio: sono ancora liberi De Gea , Kasper Schmeichel e. Il ... Con lui sono ancora a spasso l'ex Inter M'Vila ,(che non ha trovato la fortuna sperata a ...

Handanovic, Hazard e diversi campioni del Mondo: quanti svincolati! ItaSportPress

Terminata la sessione estiva di calciomercato, i club di Serie A (e non solo) possono ancora rinforzarsi puntando agli svincolati. Da De Gea a Lingard e Mariano Diaz, ecco - ruolo per ruolo - chi è ri ...Il lungo elenco dei giocatori senza contratto: non mancano i grandi nomi in attesa dell'ultima grande chiamata della carriera ...