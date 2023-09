Il Manchester City di Pep Guardiola travolge il Fulham 5 - 1 nella quarta giornata della Premier League. Protagonista assoluto Erling, autore di una tripletta e poi ci sono i gol di Julian Alvarez e di Aké che firmano la vittoria che vale tre punti e la testa della classifica a punteggio pieno. Vittoria anche per il ...... 2 settembre 2023, spicca lodel Manchester City che demolisce 5 - 1 il Fulham nella quarta giornata. A segno Julian Alvarez, Aké e il solito, che firma una tripletta con una rete su ...... daa Mbappé e perché no Osimhen. Solito teatro, Montecarlo, solito spettacolo con i comprimari dell'Uefa che vivono il loro quarto d'ora di celebrità nel sorteggio,di vecchie glorie e ...

Haaland show, il City travolge il Fulham 5-1 Agenzia ANSA

Il Manchester City di Pep Guardiola travolge il Fulham 5-1 nella quarta giornata della Premier League. Protagonista assoluto Erling Haaland, autore di una tripletta e poi ci sono i gol di Julian ...Manchester City's goalscoring machine Erling Haaland netted a second-half hat-trick in a 5-1 thrashing of Fulham on Saturday as the Premier League pacesetters maintained their 100% record.