Ha un infarto mentre gioca a calcio | soccorso e salvato anche grazie all’intervento dei presenti

Leggi su citypescara

(Di sabato 2 settembre 2023) L’incidente ha coinvolto un uomo di 52 anni, il quale improvvisamente si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco. La rapida reazione deiè stata fondamentale: immediatamente è stato allertato il 118,sul posto sono state eseguite le prime manovre di rianimazione seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dall’operatore dialla prontezza dell’intervento, l’ambulanza è giunta in pochi minuti, e sul posto è stato utilizzato un defibrillatore per ripristinare il battito cardiaco dell’uomo. Le cure mediche hanno dato i loro frutti, consentendo ai sanitari di far riprendere il battito cardiaco al paziente. Successivamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione. La tempestività delle azioni di ...