Guatemala | presidente eletto | ' c' è un piano di colpo di Stato'

Ileletto del, Bernardo Arévalo, ha denunciato l'esistenza di un piano di "colpo di Stato" per impedirgli di assumere il potere nel gennaio 2024. "C'è un gruppo di politici e ...Il Congresso del, il parlamento del paese, si è rifiutato di riconoscere i parlamentari del Movimiento Semilla, il partito del...Terminate le elezioni presidenziali incon la vittoria di Bernardo Arévalo, rimane alta la tensione per la decisione dei giorni ... Ileletto e la sua squadra si sono fermamente ...

