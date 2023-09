Guardiani della Galassia Vol 3 in 4K UHD | la recensione | un' indimenticabile esplosione di colori

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 settembre 2023) LadiVol. 3 in 4K UHD: l'edizione targata Eagle stupisce per un video meraviglioso per croma e dettaglio. Audio buono in italiano, travolgente in inglese, discreti gli extra. Anche per l'epica conclusionesaga diretta da James Gunn, è arrivata l'ora dell'homevideo. Nel divertente e freneticoVol. 3, terzo e ultimo capitolotrilogia, i protagonisti sono gli outsider più amati del Marvel Cinematic Universe: Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax il Distruttore, Rocket Raccoon, Groot e Nebula si riuniscono per un'ultima avventura nello spazio profondo per un finale epico pieno di cuore, umorismo e azione. Stavolta le vite dei ...