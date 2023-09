Griglia di partenza MotoGP | GP Catalogna 2023 | risultati e classifica qualifiche

(Di sabato 2 settembre 2023) Stamattina si sono disputate ledel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la sprint race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra spagnola, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio. Di seguito ladi, ie ladelledel GP di, tappa del Mondialeche ...

Nel Tempio della Velocità, sulla leggendaria pista italiana, sale a mille l'attesa per conoscere ladidella domenica dopo Q1, Q2 e Q3, che con cinque eliminazioni per volta andranno ...I tre si esibiranno dalladi, accompagnati dalla banda della polizia di Stato. Appuntamento in laguna Proseguono le proiezioni della Mostra del cinema di Venezia, inaugurata da ...Il #23, dopo aver ricevuto la grande notizia del rinnovo in Ducati anche per la stagione 2024, è stato infatti penalizzato di tre posizioni indiper aver ostacolato un pilota all'...

F1 GP Olanda 2023: la griglia di partenza e le strategie di gara Quotidiano Sportivo

In occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, infatti - rende noto l’Aeronautica Militare -, 9 velivoli MB-339PAN sorvoleranno la griglia di partenza della gara automobilistica, distendendo nel cielo ...Tutte le classifiche del weekend del GP di Catalunya: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza del Circuit de Catalunya-Barcellona ...