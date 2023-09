Griglia di partenza F1 | GP Italia 2023 | risultati e classifica qualifiche Ferrari in top ten

(Di sabato 2 settembre 2023) Nelledi oggi è stata determinata ladidel GP d’del Mondiale di F1, che vedrà culminare domani, domenica 3 settembre, il fine settimana con la gara di Monza che sarà valida come quindicesimo round del calendario della F1. F1, sostituzione del cambio sulladi Carlos Sainz a Monza: nessuna penalitàDIGPF111 Yuki Tsunoda AlphaTauri Q2 12 Liam Lawson AlphaTauri Q2 13 Nico Hulkenberg Haas Q2 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing Q2 15 Logan Sargeant Williams Q2 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing Q1 17 Pierre Gasly Alpine Q1 18 Esteban Ocon Alpine Q1 19 Kevin Magnussen Haas Q1 20 Lance Stroll Aston Martin Q1...

... ma in caso questa venisse accertata, per i due scatterebbe probabilmente una penalità di alcune posizioni indi. ...Dietro al pilota torinese sulladiproprio lo spagnolo dell'Aprilia seguito da un agguerritissimo Miguel Oliveira e da Maverick Vinales che aprirà la seconda fila davanti a Jorge ...I risultati delle qualifiche e ladidel Gran Premio di Italia 2023 a Monza di F1. Nel Tempio della Velocità è tutto pronto per conoscere chi otterrà la pole position e quale sarà la composizione delladi ...

La griglia di partenza del GP Catalogna di MotoGP 2023 Fanpage.it

Se un pilota supera il tempo limite di 1.41 tra due linee di sicurezza, verrà punito con una penalità nella griglia di partenza. Questa regola sarà applicata dopo le qualifiche, quando verrà fatta ...Ducati contro Aprilia. Nel tempio spagnolo della velocità di Montmelò si parla quasi solo italiano nella classe regina della MotoGp. A prendersi una pole record davanti a ben tre moto del marchio di N ...