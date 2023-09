Grande Fratello Vip | ultimi rumor sui concorrenti | primo nome ufficiale | e papabili gieffini

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 2 settembre 2023) Il sipario sulla nuova edizione del GF si sta per alzare, il reality show condotto da Alfonso Signorini tra meno di due settimane tornerà in onda su Canale 5, non con una, ma con due puntate settimanali in prima serata su Canale 5. Ci sarà indubbiamente meno spazio per il trash, al fianco di Signorini, quest’anno ci sarà Cesara Buonamici. In studio non mancherà l’inviata social, quest’anno a ricoprire tale ruolo sarà Rebecca Staffelli. La novità di quest’anno riguarderà in particolar modo il cast dei, nella Casa più spiata d’Italia entrerannoVip e Nip. GF Vip 8, chi farà parte del cast? Al momento è bene precisare l’unico concorrente ad essere stato ufficializzato è stato Alex Schwazer. Tuttavia si vocifera, che potrebbero varcare la porta rossa in qualità di vipponi, anche: Giampiero Mughini, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Ciro ...