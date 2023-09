“Grande Fratello” torna in tv con due puntate a settimana | la data d’inizio

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilè pronto a ripartire su Canale 5 con tante novità. Il programma resta uno dei format di punta dell’azienda guida Pier Silvio Berlusconi, che ha chiesto però agli autori di realizzare un’edizione più sobria, lontana dagli eccessi e dal trash del passato. Alla guida del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini mentre nel titolo del format non compare più la parola Vip. Il motivo è semplice: il cast sarà eterogeneo, ci saranno personaggi famosi ma anche perfetti sconosciuti. Quando va in onda il “2023”: ladi inizio Il2023 partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo lunedì 11 settembre. Ci sarà subito un raddoppio: come svela infatti Davide Maggio, la seconda puntata è fissata ...

Cresce l'attesa per la nuova edizione del. Dall'11 settembre riparte il reality - show più seguito d'Italia. Come annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset dall'amministratore delegato Pier Silvio ...IlVip , tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo. Al timone ci sarà, per quinta volta consecutiva Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici come unica opinionista ......dalMarc, da Luca Marini e da Diggia. Quinto Jorge Martin che recupera dopo un errore in una curva nei primi giri e batte un Miguel Oliveira che porta una terza Aprilia nei primi 6:...

(ILSIPONTINO.NET) L’ottava edizione del Fratello doveva essere quella della rivoluzione, ma il reality di Alfonso Signorini, almeno per il momento, sembra destinato a cambiare ben poco. Il programma ...Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il Grande Fratello 2023 prevede la messa in onda fin dal primo momento della doppia puntata serale su Canale 5. Il debutto di questa nuova edizione ...