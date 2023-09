Grande Fratello rimpiazza Ciao Darwin | due puntate a settimana | le date

(Di sabato 2 settembre 2023) Ci sono ancora molti punti interrogativi sul nuovo2023 che porterà un'ondata di novità dopo le decisioni di Pier Silvio Berlusconi. Si parte lunedì 11 settembre con la prima puntata in onda in prima serata su Canale 5 dove i telespettatori conosceranno i concorrenti Vip (QUI tutti i nomi) e i Nip che conviveranno insieme tra le quattro mura della Casa di Cinecittà per i prossimi mesi. Sul fronte Auditel, Alfonso Signorini dovrà vedersela con i debutti del programma di Max Giusti su Rai2, Fake Show - Diffidalle Imitazioni, e Little Big Italy su NOVE. Su Rai1 andrà in onda la replica de Il Giovane Montalbano; su Rete 4 e su Rai3, rispettivamente i secondi appuntamenti con Quarta Repubblica con Nicola Porro e PresaDiretta con Riccardo Iacona.due ...

Il Grande Fratello torna su Canale 5 con il doppio appuntamento: il primo al lunedì e il secondo al venerdì Il Grande Fratello farà il suo ritorno nella nuova stagione di Mediaset a partire da lunedì ...Sarà il Grande Fratello a sfidare Tale e Quale Show in onda su Rai1. Canale 5 ha deciso di cambiare – in corsa – le carte in tavola proponendo una variazione del palinsesto per quanto riguarda la ...