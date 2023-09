Gran Sasso | muore un escursionista di 66 anni

Un uomo di sessantasei anni , B. R., docente universitario all' Aquila , è morto, mentre percorreva il sentiero del centenario sul. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato in un canalone, dopo aver percorso un tratto impegnativo di Vado di Corno, sul versante teramano della catena montuosa più alta degli ...AGI - Un escursionista aquilano di 66 anni, docente dell'università de L'Aquila, è morto sul. L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo non vedendolo tornare dopo che aveva manifestato la volontà di effettuare un'escursione. Il Soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo ha ...'Pertanto non sarà più prevista l'interruzione dalle ore 7 alle ore 12 della circolazione in viale, piazza Battaglione Alpini, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale ...

L’AQUILA – L’escursionista aquilano morto ieri sul Gran Sasso era Berardino Romano, un docente universitario dell’Aquila, di 66 anni. Era professore ordinario di Pianificazione territoriale e Tecnica ...Il corpo dell'uomo, 66 anni e decente universitario, è stato individuato lungo uno dei valloni che affacciano sul versante teramano. In corso le operazioni di recupero ...