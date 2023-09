Gran Sasso | muore escursionista | corpo trovato in un vallone

(Di sabato 2 settembre 2023) Undi 66 anni è deceduto sul sentiero del centenario sul. Lo ha fatto sapere il soccorso alpino. L'allarme è stato inviato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, segnalando l'intenzione della vittima di fare un'escursione sul. (LA MORTE DELL'ALPINISTA ROMANO - L'TEDESCO MORTO IN TRENTINO)

L'AQUILA - Un escursionista aquilano di cui al momento si ignorano le generalità è deceduto sul sentiero del centenario sul Gran Sasso. Lo fa sapere il Soccorso Alpino. L'allarme ai soccorsi è stato inviato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, segnalando la riferita intenzione della vittima di fare

Le ricerche si sono concentrate sul sentiero del centenario ed il corpo è stato individuato e raggiunto lungo uno dei valloni che affacciano sul versante teramano ...Un escursionista aquilano di cui al momento si ignorano le generalità è deceduto sul sentiero del centenario sul Gran Sasso. Lo fa sapere il Soccorso Alpino ...