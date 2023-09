GP Monza | Sainz in pole position | gli highlights

(Di sabato 2 settembre 2023) Eccellente prova per la Ferrari nelle qualifiche:primo, Leclerc chiude in terza posizione. Tra i due si piazza Verstappen al secondo ...

... ma il regalo che oggi si è fatto e ha fatto ai tifosi della Scuderia di Maranello accorsi sul circuito diè impagabile.ha ottenuto la pole in quello che è riconosciuto da tutti come il ...- " E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 . All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo ". Carlosha parlato così ...Eccellente prova per la Ferrari nelle qualifiche:primo, Leclerc chiude in terza posizione. Tra i due si piazza Verstappen al secondo ...

F1, diretta qualifiche Gp d'Italia: Sainz in pole esalta Monza. Poi Verstappen e Leclerc. La griglia Quotidiano Sportivo

Sabato da ricordare per la Ferrari con la pole position di Carlos Sainz: ecco le foto più belle delle qualifiche di oggi ...Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, sembra essere molto fiducioso in vista della gara di Monza. Charles Leclerc, pilota della Scuderia Ferrari, ha condiviso le… Leggi ...