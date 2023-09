MONZA - Ferrari ancora protagonista nel weekend del Gran Premio d'di F1 . Carlos Sainz , infatti, fa segnare il miglior tempo anche nelle, : lo spagnolo chiude in 1:20.912 con 86 millesimi di vantaggio su Max Verstappen , facendo sognare i tifosi della ...Carlos Sainz il più veloce al termine delledel GP d'. Lo spagnolo della Ferrari si è messo davanti nell'ultima sessione di libere a Monza, con meno di un decimo di vantaggio su Verstappen. Leclerc 4°. Sfida Ferrari - Red Bull per la ...12:00 GP, il live timing delleDopo le prove libere del venerdì che hanno visto il ferrarista Carlos Sainz ottenere il miglior tempo di giornata, a Monza vanno in scena leche anticipano le ...

GP Italia, FP3: Sainz al top, Verstappen a meno di un decimo Autosprint.it

La terza e ultima sessione di prove libere (FP3) del Gran Premio d’Italia a Monza è andata in archivio con il miglior tempo di Carlos Sainz.Lo spagnolo della Ferrari conferma le buone sensazioni del venerdì e batte ancora il campione della Red Bull ...