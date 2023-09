Gp di Monza | Sainz conquista la pole | “Darò il massimo per vincere”

(Di sabato 2 settembre 2023)– Carlosoggi, sabato 2 settembre, laposition nel Gp d’Italia a. Lo spagnolo, al volante della Ferrari, gira in 1’20?294 precedendo di un soffio l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’20?307) e il compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc (1’20?361). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell, che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e l’inglese della Williams Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dell’inglese Lando Norris, settimo e nono, con l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton ottavo e lo spagnolo Fernando Alonso decimo con l’Aston Martin. “ilper mantenere la prima posizione, anche se l’obiettivo resta comunque il ...

Punti chiave 17:00in pole a16:40 Q2, Verstappen il più veloce 16:26 Ferrari sotto investigazione 16:19 Chiuso il Q1, Verstappen il più veloceIl cuore rosso diLa Ferrari in pole position arappresenta una gioia enorme per i tifosi del Cavallino e per gli uomini e le donne che ...dell'ottima qualifica delle rosse di Carlose ...Il sabato perfetto L'uomo del giorno aè Carlos. Stavolta sarà lui, e non Charles Leclerc, a partire davanti a tutti nella gara più attesa dell'anno dai tifosi ferraristi. Il sogno dello spagnolo è quello di riuscire domani, in ...

