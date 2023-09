GP Catalogna | MotoGP Qualifiche | pole e record per Bagnaia

(Di sabato 2 settembre 2023) Concluse le prove libere poco fa è stato tempo di dare spazio alledel Gran premio didi. Si entra quindi nel vivo del weekend motociclistico, in attesa della sprint race di questo pomeriggio alle 14.55. E fin da questa fase sono emersi dati interessanti. Perfettoche dopo qualche settimana vissuta da ‘dietro le quinte’ sembra essere tornato a pieno a ritmo e si è preso lacon ildella pista in 1:38.639. Dietro di lui Espargarò e Oliveira. Ottimo anche Di Giannantonio ottavo con Bezzecchi e Bastianini che chiudono rispettivamente decimo e undicesimo. Ecco dunque come sono andate ledel GP didi. 1.DUCATI 2. A. ...

Il campione del mondo e leader iridato parte davanti a tutti Pecco Bagnaia conquista la pole position classe MotoGP del Gp di Catalogna 2023, sul tracciato di Barcellona. Il campione del mondo, leader del Mondiale con la Ducati, nelle qualifiche è il più veloce con il giro record in 1'38"639. La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna, appuntamento con il Mondiale 2023 di MotoGP. Grande battaglia sul circuito del Montmelò, dove si è decisa la griglia sia per la gara sprint di oggi pomeriggio che per la gara di domani. Il GP di Catalogna ha un sapore speciale per Ducati. Nel 2003, la Casa di Borgo Panigale ottenne la prima vittoria in top class. Un successo tutto merito del pilota Loris Capirossi che arrivò al...

