Gli Stati Uniti si oppongono a una nuova spedizione e a un raid intorno ai resti del Titanic

altri appalti sono in Italia con rete ferroviaria, in passato la realizzazione della nuova ...di Torino Porta Susa e oggi la manutenzione della linea Milano - Torino dove cinque operai sono...Anche per il presidente ormai non si contano piùepisodi e le gaffe verbali che lo hanno visto ...1980 il sessantanovenne Ronald Reagan veniva ritenuto troppo anziano per la presidenza degli...Dopo aver chiuso, giovedi', il mese di agosto in calo,indici hanno chiuso positivamente la ... Lunedi', mercati chiusi: negliUniti, si celebra la festa del Lavoro. AAA - Pca 02 - 09 - 23 08:...

Chip, oltre alla Cina gli Stati Uniti estendono il bando dell’export dei prodotti di Nvidia e Amd anche al Medio Oriente Milano Finanza

A più di centodieci anni dall’affondamento del famoso transatlantico, il governo degli Stati Uniti si sta opponendo a una nuova ... l’agenzia americana responsabile di rappresentare gli interessi ...L’amministrazione Biden ha deciso di inviare per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito. Fino ad ora, queste munizioni sono state fornite solo da Londra ...