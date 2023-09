(Di sabato 2 settembre 2023) Ennesimo raid ai danni dei commercianti giuglianesi. Nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di treha svaligiato ‘O Sapurit-in via Mario Pirozzi. La banda di malviventi è entrata inverso le 3 e 50. Hanno prima sradicato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dall'altra parte della provincia duesi calano da un terrazzo di un appartamento dopo aver ... I carabinieri della sezione radiomobile diin Campania sono di pattuglia in zona. La notte ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei: furti e danni in ... Queste le squadre: Audace Cerignola; Acr Messina; Avellino; Latina; Catania; Cotone;; ...Dall'altra parte della provincia duesi calano da un terrazzo di un appartamento dopo aver ... I carabinieri della sezione radiomobile diin Campania sono di pattuglia in zona. La notte ...

Giugliano, ladri in azione al Burger Store: in fuga con la cassa Teleclubitalia.it

Dei ladri che avevano appena svaligiato un appartamento a Qualiano sono stati beccati dai carabinieri: un malvivente è stato arrestato ...Due malviventi avevano messo nel mirino una abitazione di via Alcide De Gasperi a Qualiano, ma sono stati scoperti dai carabinieri ...