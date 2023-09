Giugliano | evade dai domiciliari | stava impastando le pizze

(Di sabato 2 settembre 2023) Ain Campania, pochi minuti prima delle 22 i Carabinieri della locale stazioneno effettuando un controllo delle persone sottoposte agli arresti. All’appello mancava un 34enne. L’uomo non era in casa e i militari si sono messi sulle sue tracce. Pochi minuti di indagini e la scoperta. I carabinieri hanno rintracciato ed arrestato il 34enne: era in unaria nella vicina Varcaturo. L’arrestato però non era tra i clienti che con grande stupore hanno osservato la scena. A finire in manette, infatti, il pizzaiolo. L’uomopreparando le. Il 34enne è stato arrestato per evasione mentre sono in corso accertamenti sullaria da parte dei militari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

