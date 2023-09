Giovanbattista ucciso a Napoli | mercoledì i funerali | sarà lutto cittadino

Ieri la manifestazione, oggi il presidio a Napoli , in ricordo diCutolo, il musicistain una lite in piazza Municipio giovedì 31 agosto . Alla marcia ha partecipato anche Don Maurizio Patriciello , il Parroco di Caivano Le parole di Don ...Mercoledì 6 settembre, dalle ore 14:30, Canale 21 trasmetterà in diretta i funerali diCutolo, il musicista 24enneall'alba del 31 agosto in piazza Municipio con tre proiettili esplosi da un ragazzo di 16 anni, per un motorino parcheggiato male. La Celebrazione ......indagini di Squadra Mobile e Procura di Napoli sulla morte del giovane musicista... Il minore ha infatti detto che la pistola con la quale ha sparato edil musicista gli sarebbe ...

Musicista ucciso a Napoli, parla il 17enne che ha sparato a Giovanbattista Cutolo: coinvolti dei maggiorenni Virgilio Notizie

reo confesso dell’omicidio avvenuto all’alba del 31 agosto scorso nella centralissima piazza Municipio di Napoli dove il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo è stato ucciso con tre colpi di pistola ...La città di Napoli si prepara a dire addio a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista tragicamente ucciso durante una rissa in città. I funerali di Giovanbattista Cutolo sono previsti per mercoledì ...