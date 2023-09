Giorni di Giostra | di eccessi e degrado

Costumi storici, una tavola barocca, immagini e video faranno parte di una mostra sulladella Quintana che aprirà le sue porte a Bruxelles, al Parlamento Europeo, nei prossimi(4 - 8 settembre). L'iniziativa è stata promossa dalla parlamentare europea Francesca Peppucci in ...La formazione romana è così decisa a non fermare la sua, evocando le sonorità che hanno ... Con "Honey (Are u coming)", disponibile pochiprima il via al "Rush! World tour" il prossimo 3 ...Svelato il palio delladella Rivincita. A realizzarlo, così come annunciato negli scorsidall'Ente di palazzo Candiotti, uno tra i più grandi artisti italiani di oggi. Si tratta di Flavio Favelli, le cui ...

Sarteano, Giostra del Saracino si chiude con tre giorni di festa della Contrada di San Martino vincitrice del palio 2023 RadioSienaTv

Gli 831 giorni che sconvolsero il Veneto ... «Bisognava restituire alla memoria un decennio costellato di sequestri di persona: prima ad opera dei giostrai, poi della mala del Brenta, quindi il ...Festeggiamenti a Montepulciano e Sarteano per le contrade vincitrici del Bravìo delle Botti e della Giostra del Saracino: tre giorni di divertimento e musica per celebrare i successi. La prossima sett ...