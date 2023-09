Gimondi campione a Barcellona ’73 | la vittoria più bella del ciclismo bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 settembre 2023) Cinquant’anni di storie, trionfi, delusioni e rinascite. È successo di tutto in questo mezzo secolo, eppure il popolo delricorda ancora nitidamente il trionfo di Feliceai Mondiali di1973. Guardando l’ordine d’arrivo vengono letteralmente i brividi: primo ildi Sedrina, secondo il belga Freddy Maertens, terzo lo spagnolo Luis Ocana e quarto il “cannibale” Eddy Merckx. Una sorta di rivincita per il fuoriclasse orobico che, dopo aver vinto tutti e tre i grandi giri, si era visto sfilare per due volte la maglia iridata, prima dal sorprendente Jean-Pierre Monseré a Leicester 1970, poi dall’avversario di sempre, Eddy Merckx, a Mendrisio 1971. Le condizioni per puntare all’iride non sembravano ideali in quel 2 settembre 1973 con la polemica scatenata alla vigilia dall’esclusione di ...