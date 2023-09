Gf Vip | ex Vippona commenta la linea imposta da Pier Silvio Berlusconi | “Grata di questa cosa | anche io ho fatto programmi poco eleganti”

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 settembre 2023) Nikita Pelizon dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 7 è tornata sui social scoprendo un seguito non indifferente. In tutti questi mesi, l’influencer si è tenuta in contatto costante con il suo pubblico e si è vista protagonista di diversi eventi. L’ultimo, importante, il Festival del Cinema di Venezia, dove ha sfoggiato un abito, molto discusso, targato Hunika by Nikita. In un’intervista per SuperguidaTv, ha spiegato il senso della sua creazione: Avevo questo desiderio di portare l’arte al Festival di Sanremo… pardon, al Festival del Cinema di Venezia,se il cinema è già arte. Ho scelto di far stampare questo quadro che avevoprettamente per il Festival, che sta a simboleggiare il passato, il presente e futuro del cinema. Lo spunto parte dalla mia preoccupazione per la situazione che c’è in America, con lo sciopero degli attori, per la ...