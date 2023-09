GF | Federico Rossi sarà un nuovo concorrente? Le parole del cantante

Leggi su dailynews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Nell’attesa che il GF ritorni in onda, i fan del reality stanno cercando di capire quali saranno i vip che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni è iniziato a circolare il rumor che vedrebbe, ex membro del duo musicale Benji e Fede, come papabile gieffino. Dopo tanto vociferare, a rompere L'articolo