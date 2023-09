Getafe | ufficiale Greenwood dal Manchester United | la formula

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilha comunicato di aver ufficialmente completato l’operazione per il trasferimento di MasonDi seguito il comunicatodel. COMUNICATO – IlFootball Club ha raggiunto un accordo con ilper l’arrivo di Masonin prestito per una stagione. Nato a Bradford (Inghilterra), fa parte delle giovanili dei “Red Devils” da quando aveva sette anni, il giocatore ha giocato più di 80 partite in Premier League, dove è riuscito a segnare un totale di 22 gol. Inoltre, ha giocato 10 partite in Champions League con un totale di 2 gol segnati. Il 5 settembre 2020 ha debuttato con la nazionale maggiore inglese.

Ilha comunicato di aver ufficialmente completato l'operazione per il trasferimento di Mason Greenwood Di seguito il comunicatodel. COMUNICATO - IlFootball Club ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood in prestito per una stagione. Nato a Bradford (Inghilterra), ...Mason Greenwood è un nuovo giocatore dele i tifosi della piccola squadra della periferia di Madrid sono già in delirio: l'accountdella società ha pubblicato un video in cui il presidente Angel Torres viene accolto da un ...La carriera di Mason Greenwood riparte dal. Dopo essere stato trattato anche dalla Lazio negli ultimi minuti del mercato italiano, l'attaccante inglese è riuscito a trovare una nuova destinazione in extremis firmando per il club ...

Greenwood riparte dal Getafe: ufficiale il trasferimento Corriere dello Sport

"Il Getafe Football Club ha raggiunto un accordo con il Manchester United per l'arrivo di Mason Greenwood in prestito per una stagione. Nato a ...Delirio nella periferia di Madrid: il presidente applaudito dai fan, in delirio per l'acquisto dell'ex Manchester United ...