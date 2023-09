Getafe | è già Greenwood-mania | i tifosi ballano fuori dallo stadio

(Di sabato 2 settembre 2023) Delirio nella periferia di Madrid: il presidente applaudito dai fan, in delirio per l'acquisto dell'ex Manchester United

... il difensore si aggregherà al gruppoa Bologna per vedere la partita al Dall'Ara ma non è ... Scuffet dal Cluj, Jankto dal, Augello dalla Sampdoria, Shomurodov dalla Roma, Oristanio dall'......mentre potrebbe partire dalla panchina il neo acquisto Lindstrom e undici che sembrascelto. ... In Spagna , scende in campo il Real Madrid a punteggio pieno nella sfida contro il. La squadra ...L'operazione aperta solo la scorsa notte si èchiusa con esito negativo. La punta del ... Secondo voci dall'Inghilterra su Greenwood ci sarebbero, Besiktas, Olympiacos e Stella ...