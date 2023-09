Genoa | retroscena Pellegri | Juric si è opposto all'addio al Torino

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Ci serviva, avevamo il dovere di fare una prestazione così". Al termine di Lazio -0 - 1, Milan Badelj ha spiegato idella gara coraggiosa e di spessore svolta dai rossoblù all'Olimpico. "Abbiamo parlato della prestazione - prosegue - sperando che arrivasse anche il ...... ma non so se la Juventus alla fine lo lascerà partire' 13:00 24 AgostoZapata, chiamata ...//t.co/39vUWCWcCL Alessio Lento (@alessio_lento) August 24, 2023 11:16 24 Agosto, sondaggio ...... è appena stato comprato da una squadra, il, che pur gloriosa ha l'obiettivo di salvarsi. ... Mancini,- choc: ecco come si spiega l'addio

I retroscena del rigore in Juve-Bologna: quali sono stati tutti gli errori Corriere dello Sport

Ma spunta il retroscena di mercato Perin è pronto a prendersi ancora ... Ma nessuno si è fatto davvero avanti per l'ex Genoa, ad eccezione del Fenerbahce, che si è fermato ai primi contatti e alle ...Edoardo Stanchi, agente di Mateo Retegui, è stato intervistato da RomaNews.eu, e ha raccontato il retroscena di mercato riguardo il 24enne.