Nel mese di, ma soprattutto nel periodo ferragostano e del controesodo estivo, la Guardia di finanza ha ... Le attività di controllo dellahanno portato alla contestazione di 1.439 violazioni, ...Nel mese di- ma soprattutto nel periodo ferragostano e del "controesodo" estivo - la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo 2.424 ...... controlli e denunce dellaCronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... A metterlo è la Sovrintendenza di Lecce e Brindisi, con una nota dello scorso 29, in cui stabilisce ...

Gdf, ad agosto 2424 controlli su prezzi benzina, 1439 violazioni Euronews Italiano

Nel mese di agosto, ma soprattutto nel periodo ferragostano e del controesodo estivo, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo 2.424 ...Nel mese di agosto – ma soprattutto nel periodo ferragostano e del “controesodo” estivo – la Guardia di finanza ha intensificato i controlli in materia di prezzi dei carburanti al consumo eseguendo ...