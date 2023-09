Gazzetta – Baresi | “Il Milan se la gioca con tutte Tonali e Gigio? Saranno accolti nel modo giusto”

(Di sabato 2 settembre 2023) 2023-08-31 19:51:05Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla: Il vice presidente onorario dei rossoneri dopo il sorteggio di Champions: “Di sicuro San Siro ci darà una mano: è solo un grande stimolore contro squadre così forti” Francoè stato chiaro: “Siamo il, non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia”. Così parlò la leggenda rossonera, bandiera mai ammainata. Queste le parole del vice presidente onorario deldopo il sorteggio. I rossoneri hanno pescato il Psg di Donnarumma, il Newcastle die il Borussia Dortmund, ex squadra di Christian Pulisic: “Partendo dalla terza fascia, sapevamo che non sarebbe stato un gruppo facile. È impegnativo, competitivo, ma è solo un grande stimolo ...

Massimo Boldi ha parlato del Milan , notoriamente squadra del suo cuore, in una intervista alladello Sport . Non si poteva ovviamente evitare il discorso mercato, argomento su cui il club rossonero si è molto distinto nell'attuale sessione, sia in termini di partenze (e che partenze) ...Massimo Boldi ha parlato del Milan , notoriamente squadra del suo cuore, in una intervista alladello Sport . Non si poteva ovviamente evitare il discorso mercato, argomento su cui il club rossonero si è molto distinto nell'attuale sessione, sia in termini di partenze (e che partenze) ...

Bari, terza maglia oro: il video di presentazione La Gazzetta dello Sport

Il ministro della Difesa a margine di un incontro inserito nel cartellone di DigithOn, la maratona digitale in corso nel Nord Barese ...Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, partecipando questa sera a 'Bolina 23', a Giovinazzo, nel Barese. «Tutti questi interventi - ...