Gary Oldman si aggiunge al cast del nuovo film di Paolo Sorrentino

Leggi su velvetmag

(Di sabato 2 settembre 2023) Ildeldi, che dovrebbe intitolarsi L’apparato umano, vanta una nuova aggiunta:. A riportare la notizia è il noto sito Variety: di seguito, ecco tutte le novità disponibili sul lungometraggio in arrivo. Dopo la recente esperienza nei panni di Harry Truman in Oppenheimer di Christopher Nolan, che in pochi giorni ha superato i 10 milioni di euro in Italia,ha unprogetto in cantiere. L’interprete britannico, Premio Oscar al Miglior Attore Protagonista nel 2018 per L’ora più buia di Joe Wright, entrerà infatti a far parte deldeldi...