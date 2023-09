Garcia | “Dovevamo gestire meglio | serve più cinismo La verità su Kvara”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo la sconfitta con la Lazio, il tecnico del Napoli,critica la gestione della gara nella ripresa e chiede più cattiveria sotto porta. CALCIO NAPOLI. Il tecnico del Napoli Rudiha analizzato la sconfitta per 1-2 contro la Lazio ai microfoni di DAZN, mettendo in evidenza la mancanza disotto porta e la cattiva gestione della ripresa “Mancava, ma un Pareggio Era Giusto”ha detto che il Napoli meritava di essere in vantaggio nel primo tempo ma ha criticato la mancanza dinel secondo tempo. “La Lazio ha meritato nel secondo tempo, ma in generale un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto,” ha detto l’allenatore. “I ragazzi devono capire che se non si può vincere, almeno si deve pareggiare.” Problemi in Attacco e Difesa Il Napoli ha ...