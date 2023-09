“GARCIA ARCHIVIA LOBOTKA E IL POSSESSO PALLA” L’ANALISI DI REPUBBLICA SUL NAPOLI

(Di sabato 2 settembre 2023) Secondo Antonio Corbo, Rudiha abbandonato il gioco incentrato sue ilper una strategia più versatile. NOTIZIE CALCIO. Antonio Corbo, giornalista per La, ha rofferto un’analisi approfondita sui cambiamenti tattici attuati da Rudinel. Con una serie di mosse audaci, il tecnico ha chiarito che non seguirà le orme di nessuno, ma adotterà il suo stile di gioco, dicendo: «Io ho il mio calcio, non conosco il passato». Addio, AddioLa novità più eclatante è l‘zione del ruolo dicome snodo principale del gioco.sposta il baricentro, chiedendo a terzini ...

Il Napoli campione d'Italia, versione Rudi, però riparte dalla qualità dei suoi uomini d'... il tecnico francesela pratica dei ciociari di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di ...Rudicosì il ritiro abruzzese con un successo in vista dell'esordio in campionato col Frosinone del prossimo 19 agosto.Il Napoli campione d'Italia, versione Rudi, però riparte dalla qualità dei suoi uomini d'... il tecnico francesela pratica dei ciociari di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di ...

L'analisi di Corbo: "Garcia con coraggio "archivia" Lobotka e il ... CalcioNapoli24

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo, come di consueto, l'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica Napoli, in edicola oggi: "Forse più forte, di sicuro diverso. Garcia ha presentato ieri il suo ...La squadra di Rudi Garcia, archiviate le due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, ospiterà al Maradona la Lazio di Sarri, dopo due giornate con 0 punti in classifica e ora alla disperata ricerca ...