Gabri Veiga segna al suo esordio con l’Al Ahli VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023) Nella Saudi Pro League,perde per 5-1 controFateh di Slaven Bilic. La sconfitta arriva nonostante giocasse con una squadra al completo. Merih Demiral espulso ehato il suo primo gol in Arabia dopo aver preferito trasferirsi lì invece che al Napoli dal Celta Vigo ¡Gol decon el Al! El futbolista de O Porriño ha tardado 6 minutos en estrenarse con el equipo saudí. Su equipo perdió por 5-1.pic.twitter.com/iC8sad3JYV — Casa Celtista (@CasaCeltista) September 2, 2023 L'articolo ilNapolista.

... insieme a Rayan Cherki (10), Jude Bellingham (17), Farès Chaïbi (11) e(15). Abdou Harroui, in gol in ciascuna delle prime due giornate di campionato con il Frosinone, ha già ...Icolleghi francesi di Footmercato.com, svelano un clamoroso retroscen che riguarda, il centrocampista del Celta Vigo che è stato ad un passo dal Napoli per poi firmare a sorpresa con l'Al - Ahli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...L'unica pecca del mercato del Napoli (discorso a parte meritano i mancati acquisti come quello di) è forse la cessione di Kim. Lo riportano i colleghi di Calcio e Finanza. CalcioNapoli24.

Gabri Veiga, gol all'esordio con l'Al-Ahli | VIDEO CalcioNapoli24

Si è conclusa un'estate di trattative serrate e tantissimi affari andati in porto, ma altrettanti sono stati i colpi di mercato sfumati.Quello che sarebbe potuto essere un giocatore del Napoli subisce ora le critiche di un fuoriclasse: parole al veleno ...