Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Torna in carcere 47enne Cronaca [ 01/09/2023 ]di benzina, controlli a raffica: 1 su 2 ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Torna in carcere 47enne Cronaca [ 01/09/2023 ]di benzina, controlli a raffica: 1 su 2 ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Torna in carcere 47enne Cronaca [ 01/09/2023 ]di benzina, controlli a raffica: 1 su 2 ...

Furti a un distributore di carburante e in un centro estetico: denunciati due giovani BergamoNews.it

Nella serata del 31 agosto i Carabinieri di Piazza Brembana hanno denunciato due ragazzi di 22 e 29 anni, di cittadinanza rumena, che qualche ora prima, nel corso del pomeriggio, si sono resi ...Pur provando a fuggire dal seminterrato grazie a una grata posta all’altezza della sede stradale di via Don Minzoni, ecco il salto per evitare l'arresto. Il 41enne, vistosamente claudicante, viene ...