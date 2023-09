Frosinone | Angelozzi | 'Alcuni grandi club ci hanno affidato i loro giovani | qui possiamo valorizzarli'

È stato anche un mercato delle occasioni: uno dei terreni preferiti da. Su tutte il brasiliano Reinier, un grande talento che adovrà ritrovarsi. Obiettivi raggiunti L'unico che ...Molto movimentato l'ultimo giorno delcon Guidoe Piero Doronzo di scena a Milano per rifinire la rosa. Il club giallazzurro ha chiuso con 2 colpi importanti che erano nell'aria ...8 - Un mercato fatto di idee, intuizioni, attese.. Guidoporta a termine una sessione molto soddisfacente, considerando il basso budget nell'anno del grande ritorno in Serie A. C'...

CALCIOMERCATO – Frosinone, Angelozzi regala a Di Francesco ... TG24.info

"Effettivamente il Frosinone ha tesserato tre calciatori della Juventus. Premetto che Guido Angelozzi è un direttore sportivo fantastico e pubblicamente manifesto il mio apprezzamento totale per lui.È atterrato ieri a Milano, pronto oggi a sottoporsi alle rituali visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà per un anno, in prestito, al Frosinone. Reiner Jesus ...