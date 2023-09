Friuli | dopo le proteste marcia indietro della Regione sulla acciaieria italo-ucraina vicino alla Laguna di Grado | “Meglio fare altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Non sorgerà in riva all’Adriatico, nelladi, l’da due miliardi di euro che gli ucraini di Metinvest B. T. volevano costruire assieme al gruppo friulano Danieli, per far rinascere l’Azovstal di Mariupol distrutta dguerra. Larispetto al progetto che aveva suscitato la reazione dei cittadini, con la raccolta di 25mila firme, è stata confermata da una dichiarazione dell’assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini. Canta vittoria il Movimento Cinque Stelle, che è stato tra i primi oppositori, mentre si associano le altre forze di opposizionegiunta del leghista Massimiliano Fedriga, che fino a pochi giorni fa si era trincerato dietro il silenzio. Che cosa ha scritto Bini? “In seguito agli ...