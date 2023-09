Francesca Fialdini definita lesbica solo perché ha i capelli corti | il suo lungo sfogo social

(Di sabato 2 settembre 2023)è giustamente esausta delle critiche prive di senso. Negli ultimi tempi, la presentatrice di “Da noi…a ruota libera” e “Le ragazze” ha dovuto fare i conti con alcuni commenti pungenti e inappropriati derivati dal suo taglio di(lo so, nel 2023 fa sorridere ma anche riflette).viene... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nello speciale su Rai1racconterà le emozioni della piazza, con ospiti e interviste. On Dance, a cura di Artedanza Srl in collaborazione con il Comune di Milano, organizzato per la ...si è sfogata tramite un post fiume pubblicato su Instagram, dopo che per settimane si è dovuta confrontare con una serie di commenti beceri e volgari. La conduttrice in forza alla ...Info: www.adriaticomediterraneo.euCastelfidardo - Appuntamento di prestigio alle 21 al Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale di Castelfidardo.(giornalista ...

Francesca Fialdini: Frasi becere e ipotesi sul mio orientamento ... Fanpage.it

“Mi avete smerigliato le sinapsi!”: Francesca Fialdini si sfoga su Instagram dopo avere ricevuto commenti inopportuni sul suo taglio di capelli ...Francesca Fialdini, nota conduttrice Rai, ha recentemente fatto una drastica scelta di stile: ha tagliato i capelli. Una decisione che per molti potrebbe sembrare insignificante, ma che ha innescato ...