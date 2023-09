Forum Ambrosetti | Tajani | sull’Ucrauina non possiamo sempre rincorrere gli Usa Via della Seta non ha dato risultati sperati

(Di sabato 2 settembre 2023) Per il ministro degli Esteri Antoniobisogna continuare a lavorare intensamente con la Cina, ma la Via, «non ha portato iinfatti ci attendevamo». Le esportazioni dell’Italia verso la Cina nel 2022 «sono ammontate a 16,5 miliardi di euro, quelleFrancia a 23 e quelleGermania a 107».ha anche chiesto che le spese per la difesa siano escluse dal patto stabilità.

Anche per questo, spiega il vicepremier azzurro davanti alla platea del, "bisognerebbe spendere di più in difesa", perch "ce lo chiede anche la Nato, ma bisogna poi fare un conto ...Un a iniziativa di SACE , in partnership con The European House ", in occasione della 49esima edizione deldi Cernobbioche si svolge a Villa d'Este. Durante ilAlessandra ...'Anche quest'anno ospitare l'Hub pugliese delinsieme a Bppb ci dà la possibilità di confrontarci su temi cruciali a livello mondiale che influenzano in modo rilevante le nostre ...

Da 48 anni i potenti della terra si ritrovano a Villa d’Este per seminari e dibattiti sugli scenari economici internazionali ...Le stime artificiali di Ambrosetti e Microsoft sul pil italiano Secondo una ricerca Microsoft - Ambrosetti la produttività del Sistema-Italia potrà aumentare fino al 18% grazie… Leggi ...